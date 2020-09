Mainz (dpa/lrs) - In der Corona-Pandemie sind nicht nur die Datenberge gewachsen, es ist auch zum missbräuchlichen Umgang damit gekommen. Der Landesdatenschutz-Beauftragte Dieter Kugelmann hatte bereits gemahnt, das Datenschutz-Niveau dürfe auch in der Corona-Krise nicht sinken. So ist Rheinland-Palz nach Einschätzung Kugelmanns von der bundesweiten Datenpanne bei Gästelisten betroffen. Dabei waren mehrere Millionen Daten von Restaurantgästen in Deutschland in Internet-Speichern eines Bremer Softwaredienstleisters kaum geschützt zugänglich.

Die interessantesten und wichtigsten Datenschutzfälle im laufenden Jahr stellt Kugelmann heute in Mainz vor. Unter dem Motto «Best of Datenschutz 2020» berichtet er über Beschwerden, Daten-Pannen und Auseinandersetzungen, in denen seine Behörde tätig geworden ist.