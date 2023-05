Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Nachverfolgungs-App „Luca“ sei zwar „schon ganz gut“, aber an zwei Punkten sehe er dennoch Verbesserungsmöglichkeiten. Das sagte der Landesdatenschutzbeauftragte von Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann, am Dienstag in einer Videopressekonferenz in Mainz. Er berief sich auf ein Positionspapier, das die Datenschutzbeauftragten der Länder am Montag verabschiedet haben.

Mit dem Programm auf dem Mobiltelefon soll die Kontaktnachverfolgung im Fall von Corona-Infektionen erleichtert werden. Wer ein Restaurant oder ein Theater besucht und diese App heruntergeladen