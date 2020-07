Mainz (dpa/lrs) - Für den Zugriff der Polizei auf die zum Schutz vor Corona angelegten Gästelisten von Restaurants sollte es nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Datenschutzbeauftragten Dieter Kugelmann hohe Hürden geben. «Bundesweit häufen sich Berichte, wonach Polizistinnen und Polizisten auf die Corona-Gästelisten zugreifen», erklärte Kugelmann am Mittwoch in Mainz. Auch ein rheinland-pfälzisches Polizeipräsidium habe eine Anfrage an das Büro des Datenschutzbeauftragten in Mainz gerichtet, inwieweit solche Listen ausgewertet werden dürften. Darüber berichtete am Mittwoch zunächst der SWR.

Die Anfrage des Polizeipräsidiums habe keine Angaben zur Art der gewünschten Ermittlungen enthalten, sagte ein Sprecher Kugelmanns. «Wer im Biergarten sitzt, darf nicht später von der Polizei aufgrund des Eintrags in eine Corona-Gästeliste befragt werden, wenn es um die Aufklärung einer Ordnungswidrigkeit, einer kleineren Sachbeschädigung oder eines Falschparkens in der Nähe geht.»

«Aus Datenschutz-Sicht sollte es eine hohe Hürde zur Herausgabe der Listen an die Polizei geben», erklärte Kugelmann. «Die Ausnahme darf eben nicht zur Regel werden.» Wenn die Polizei die Gästelisten etwa bei Ermittlungen zu schweren Straftaten wie Mord oder Totschlag wirklich für ihre Arbeit brauche, dann biete ein richterlicher Beschluss Rechtssicherheit.