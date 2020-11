Ludwigshafen (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz werden seit Anfang April alle in Kliniken behandelten Covid-19-Patienten und ihre Krankheitsverläufe dokumentiert. Es geht beispielsweise um das Alter der Patienten, Vorerkrankungen, Dauer des Klinikaufenthalts und auch die Sterblichkeitsrate. Erste Zwischenergebnisse des sogenannten Covid-19-Registers stellen Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) und Studienleiter Anselm Gitt heute in Ludwigshafen vor.

Um die Erfassung der Daten kümmert sich das Institut für Herzinfarktforschung am Klinikum Ludwigshafen. Das Land und die Ärzte erhoffen sich von dem Register wichtige Erkenntnisse für den Umgang mit der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit.