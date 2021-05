Allein als Frau im Dunkeln nach Hause laufen ist oft gruselig – vor allem, wenn plötzlich ein Verfolger auftaucht.

Eben hat man sich noch gut unterhalten, man verabschiedet sich fröhlich von den Freunden, dann steht man auf der Straße. Der Heimweg steht an. Abends, im Dunkeln, allein. Nach wenigen Metern taucht eine Gestalt auf – fast jede Frau kennt das Gefühl, das einen da beschleicht: Könnte der mich angreifen?

Erst kürzlich lief ich nach einem corona-konformen Spaziergang nach Hause. Es war vor 23 Uhr, doch wegen des Lockdowns war absolut nichts los – obwohl ich durch die eigentlich belebteste Fußgängerzone lief. Von weitem sah ich einen Mann. Laut lachend, weinend oder schluchzend – es war schwer zu erkennen – lief er über den Marktplatz. Mir wurde klar: Unsere Wege werden sich wohl kreuzen. Also lief ich schneller und schaute mich nach einer Weile kurz um. Der Mann war keine zehn Meter hinter mir und sah mich, fixierte mich und wurde schneller. Ich beschleunigte meine Schritte ebenfalls, versuchte Abstand zu gewinnen und ihn möglichst zu ignorieren. „Vielleicht lässt er ja von mir ab“, dachte ich. Doch dieses Lachen hörte ich noch immer.

„Hatten Sie einen Begleiter?“

Irgendwann lief ich an einer Person mit Fahrrad vorbei, die auf einer Bank saß. Ich war unsicher, ob ich sie ansprechen und um Hilfe bitten soll. Einige 100 Meter weiter drehte ich mich noch einmal um, der Mann war verschwunden. Dafür tauchte der Fahrradfahrer auf: „Hatten Sie einen Begleiter?“, fragte er. „Nein? Dann wurden Sie eben verfolgt.“ Er fragte, wo ich hingehe und radelte mit Abstand noch den Rest des Weges hinter mir her. Falls der Mann wieder aufgetaucht wäre, hätte er die Polizei gerufen. Ich war so dankbar, dass der Radfahrer die Courage hatte, mir in dieser Situation zu helfen – und das auch noch, ohne dass ich ihn um Hilfe gebeten habe.

Doch das hätte ich vielleicht tun sollen, sagt Horst Gesell, Leiter der zentralen Prävention im Polizeipräsidium Rheinpfalz. Jede Situation sei unterschiedlich, ein Patentrezept gebe es nicht. Wichtig sei aber, Passanten direkt anzusprechen. Etwa: „Sie da, in der blauen Jacke. Rufen Sie die Polizei.“ Doch seine Tipps setzen früher an. Am besten vermeidet man solche Situationen, indem man den Heimweg gezielt wählt: „Lieber laufe ich durch eine belebte, helle Straße, anstatt den kürzesten Weg durch dunkle Gassen zu nehmen – oder sogar die Abkürzung durch den Park.“

Kontakt per Telefon halten

Kommt eine Gruppe entgegen, junge Männer, vielleicht angetrunken, lieber vorher die Straßenseite wechseln. „Kinder haben ein unheimlich starkes Gespür für solche Situationen. Je älter wir werden, verlieren wir das“, sagt Gesell. Hilfreich sei auch, Kontakt zu jemandem per Telefon zu halten. „Wenn man bereits stundenlang mit der besten Freundin geredet hat, kann man das auch noch 20 Minuten auf dem Heimweg tun.“ Das Ziel sei, dass die Person am Telefon in einer Bedrohungssituation unmittelbar die Polizei rufen kann. Außerdem wirke es auf Täter abschreckend.

Gesell weist auf Warn-Apps hin, die man allerdings gut prüfen sollte. Denn: „Wenn da auf der anderen Seite jemand in Berlin sitzt, kann der Ihnen in der Pfalz eher nicht helfen.“ In normalen Zeiten empfiehlt er, in solchen Situationen eine Bar oder eine hell erleuchtete Tankstelle aufzusuchen. Dort könne man um Hilfe bitten oder etwa ein Taxi rufen. Der nächste Rat: Sollte es zu einer Bedrohung kommen, den Angreifer siezen. So erkennen Außenstehende, dass es sich nicht etwa um einen Beziehungsstreit handelt.

Auch Helfer sollten einiges beachten: vor allem sich selbst nicht in Gefahr bringen. Lieber aus Distanz die Polizei rufen, unter 110, und auf sich aufmerksam machen. Darauf hinweisen, dass man da ist und die Polizei gerufen hat. „Wir erwarten nicht, dass jemand irgendwo dazwischen geht. Aber wir erwarten, dass man das Telefon in die Hand nimmt, andere Passanten anspricht und um Hilfe bittet.“ Zudem solle man sich um das womöglich verletzte Opfer kümmern und der Polizei als Zeuge zur Verfügung zu stehen. Rebecca Singer

Infos

Infos zu Zivilcourage und Hilfe für Opfer gibt es unter www.polizei-beratung.de