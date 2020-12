London (dpa) - Als letzter verbliebener Deutscher will Gabriel Clemens bei der Darts-WM in London für ein Novum sorgen. Der 37 Jahre alte Saarländer spielt heute (20.15 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen Schottlands Weltmeister Peter Wright und könnte als erster Deutscher in der WM-Geschichte das Achtelfinale erreichen. Clemens gilt zwar gegen «Snakebite» als großer Außenseiter, hat aber im Jahr 2020 schon einige Weltklasseprofis besiegt. «The German Giant», wie Clemens genannt wird, hat Max Hopp als besten deutschen Profi abgelöst und in der zweiten WM-Runde seinen Landsmann Nico Kurz klar mit 3:1 besiegt.

London (dpa) - Als letzter verbliebener Deutscher will Gabriel Clemens bei der Darts-WM in London für ein Novum sorgen. Der 37 Jahre alte Saarländer spielt heute (20.15 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen Schottlands Weltmeister Peter Wright und könnte als erster Deutscher in der WM-Geschichte das Achtelfinale erreichen. Clemens gilt zwar gegen „Snakebite“ als großer Außenseiter, hat aber im Jahr 2020 schon einige Weltklasseprofis besiegt. „The German Giant“, wie Clemens genannt wird, hat Max Hopp als besten deutschen Profi abgelöst und in der zweiten WM-Runde seinen Landsmann Nico Kurz klar mit 3:1 besiegt.