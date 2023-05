Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mainz. Nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat die FDP-Fraktion ihre Spitzenkandidatin Daniela Schmitt zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die Wahl sei einstimmig erfolgt, sagte Justizminister Herbert Mertin nach der konstituierenden Sitzung am Donnerstag in Mainz. Der bisherige Pirmasenser Abgeordnete Steven Wink ist erster Nachrücker, wenn ein Mandat frei wird.

Der FDP-Landesvorsitzende Volker Wissing dankte der bisherigen Fraktionschefin Cornelia Willius-Senzer. Die 77 Jahre alte Mainzer FDP-Abgeordnete wird am 18. Mai wie schon vor fünf Jahren als Alterspräsidentin