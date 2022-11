Traben-Trarbach/Trier (dpa/lrs) - Nach einem Dachstuhlbrand im Mosel-Ort Traben-Trarbach ist ein Mann tot gefunden worden. Das sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Trier. Es handele sich um einen Mann mittleren Alters. Ob es sich um den Bewohner des Gebäudes handelte und warum das Feuer am Samstag ausbrach, war zunächst noch unklar.