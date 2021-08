Kalenborn/Lahnstein (dpa/lrs) - Dachdecker aus ganz Deutschland wollen sich an diesem Mittwoch (08.00 Uhr) im Ahrtal treffen, um den Flutopfern zu helfen. Er rechne mit weit über 80 Betrieben, sagte Initiator Bernd Krinninger, Inhaber von Heimbach Bedachungen in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis). Mehrere Hundert Handwerker seien an diesem Tag möglicherweise im Ahrtal unterwegs. Die Dachdecker transportierten eigenes und gespendetes Material in den von der Flut vor drei Wochen verwüsteten Landkreis Ahrweiler. Die Handwerker wollen dort unter anderem beschädigte Dächer abdichten und die Entwässerungsanlagen der Häuser reparieren.

