Spitzenreiter SV Elversberg hat am 24. Spieltag in der 3. Fußball-Liga überraschend zwei Punkte liegen gelassen. Das Team von Trainer Horst Steffen musste sich am Sonntag mit einem 1:1 (0:1) gegen Dynamo Dresden zufriedengeben. Stefan Kutschke brachte die in diesem Jahr weiter ungeschlagenen Sachsen in der 22. Minute in Führung. Der eingewechselte Eros Dacaj glich mit einem verwandelten Foulelfmeter aus (81.).

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - Für die Elversberger war es das erste Remis 2023 nach fünf Siegen und der Jahresauftakt-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden. In der Tabelle führt der Aufsteiger aber weiter souverän mit 57 Punkten vor dem SC Freiburg II (45), der erst am Montag bei Viktoria Köln antritt, und dem SV Wehen Wiesbaden (44).

Kader SV Elversberg

Spieltag und Tabelle 3. Liga

Trainerteam SV Elversberg