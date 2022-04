Die aus Nordfriesland stammende Bestsellerautorin Dörte Hansen (58, «Altes Land») will als Stadtschreiberin Mainz ergründen. Sie wolle zum Beispiel versuchen, das Wesen der Fastnacht zu begreifen, «sofern das einem Menschen aus Nordfriesland überhaupt gelingen kann», erklärte sie der dpa. Die Stadtschreiberinnen-Tätigkeit seit März sei für sie ein großes Geschenk, dadurch ein Jahr lang eine neue Stadt erkunden zu dürfen. Am ersten Tag habe sie einen Spaziergang am Rhein, eine Führung durch die Stadt gemacht und Spundekäs - eine Art Frischkäsezubereitung - gegessen. Sie freue sich besonders auf das «Zuhören, Hinsehen und Kennenlernen» und hoffe, dass «Mainz für mich richtig exotisch sein wird!»

