Paderborn (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken hat einen großen Schritt im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Das Team von Rüdiger Ziehl verlor am Samstag überraschend mit 0:2 (0:1) bei Außenseiter SC Verl. Mit einem Sieg hätten die Saarländer vorübergehend Aufstiegsplatz zwei übernehmen können. Nicolas Sessa (20. Minute) und Yari Otto (71.) trafen für die in Paderborn spielenden Gastgeber. Nächste Woche steht für den FCS das Saarland-Derby gegen Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg auf dem Programm.

