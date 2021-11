Cape Canaveral (dpa) - Die vierköpfige Raumfahrer-Crew um den deutschen Astronauten Matthias Maurer hat die erneute Verschiebung des Starts gefasst aufgenommen. «Die Crew ist ein Team und trägt die Entscheidung mit», sagte Volker Schmid, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) für die Mission zuständig, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Cape Canaveral. Man blicke nun nach vorne. «Safety geht einfach vor», betonte Schmid.

Was die Verschiebung für die geplanten Experimente auf der Raumstation ISS bedeute, sei noch nicht ganz klar. «Es wird versucht, das aufzufangen», sagte Schmid. «Wenn weiter verschoben wird, besteht die Gefahr, dass eventuell Dinge wegfallen. Die Planer sind auf jeden Fall gefordert.»

Maurer sollte eigentlich am (morgigen) Mittwoch mit den Nasa-Kollegen Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus zur ISS fliegen. Wegen eines «kleineren medizinischen Problems» bei einem der vier Crew-Mitglieder wurde der Start verschoben - ein neuer Versuch sei nun frühestens am Samstag um 23.36 Uhr Ortszeit (04.36 Uhr am Sonntag MEZ) möglich, hieß es.

Maurer wäre der zwölfte Deutsche im All, der vierte auf der ISS und der erste, der mit einer «Crew Dragon»-Raumkapsel dorthin geflogen ist. Auf der Raumstation soll der Astronaut der europäischen Raumfahrtbehörde Esa in rund 400 Kilometern Höhe etwa sechs Monate lang Experimente durchführen und auch einen Außeneinsatz absolvieren.

© dpa-infocom, dpa:211102-99-833201/3