Christophe Arend aus dem lothringischen Forbach ist Co-Vorsitzender des deutsch-französischen Parlamentarierrates. Mit besonderem Blick auf die Region an Saar und Mosel setzt er sich für Erleichterungen an den derzeit geschlossenen Grenzen ein.

Vom lothringischen Carling ins saarländische Lauterbach ist es ein Katzensprung. Viele Deutsche holen sich zum Frühstück gerne Croissants aus der nahen Boulangerie. Doch damit ist im Moment Schluss. Wegen der Corona-Pandemie ist die Grenze geschlossen, weshalb die Bäckerei einen kleinen Bring-Service eingerichtet hat. Ein Anruf genügt, und die Croissants werden am provisorischen Grenzzaun den Kunden übergeben.

Fünf statt 30 offene Grenzübergänge: zu wenig

Christophe Arend zählt gerne solche Beispiele deutsch-französischer Kreativität auf und ärgert sich gleichzeitig über die Grenzschließung. Der Abgeordnete aus der lothringischen Grenzstadt Forbach ist einer der Politiker, die dafür gekämpft haben, dass zumindest fünf der über 30 Übergänge in der Region für die vielen Tausend Pendler wieder geöffnet wurden. Er glaubt, dass sich manche Verantwortlichen vor allem im weit entfernten Berlin nicht vorstellen könnten, wie eng Deutschland und Frankreich in der Saar-Mosel-Region bereits zusammengewachsen sind. Und nennt diese Krise einen „Crashtest für Europa“. Unverständlich für ihn auch, dass für die Übergänge wie in Lauterbach dieselben hohen Vorsichtsmaßnahmen gelten wie für die weit entfernte Region um Mulhouse im Elsass, die sich zu Beginn der Pandemie zum Corona-Hotspot entwickelt hatte. Seine Forderung: „Da muss doch unbedingt differenziert werden.“

Weite Umwege für Pendler

Dass wegen der geschlossenen Grenzübergänge ausgerechnet die 160 in Frankreich lebenden Mitarbeiter einer Klinik in Saarbrücken Umwege von bis zu 50 Kilometern fahren müssen, hält Christophe Arend für schlichtweg unfassbar. „Sie sind ja bereits durch den Kampf gegen das Coronavirus erschöpft“, sagt der Politiker, der die Partei La République en Marche von Präsident Emmanuel Macron vertritt. Auf nationaler Ebene habe man sehr gut zusammengearbeitet, betont Christophe Arend, was im Fall des saarländischen Innenministeriums nicht der Fall gewesen sei. Dort hätten die Verantwortlichen mit Macht auf die vollständige Schließung der Grenzen gedrängt.

„Ohne die gute Zusammenarbeit in der deutsch-französischen Parlamentarier-Versammlung wäre das alles nicht so gut abgelaufen“, sagt Arend. Er ist Co-Vorsitzender des Gremiums, das aus je 50 Abgeordneten beider Länder zusammengesetzt ist und durch den Aachener Freundschaftsvertrag vor einem Jahr entstanden ist. „Ich weiß immer, wen ich anrufen kann“, sagt der Franzose. In diesem Fall ist es in der Regel sein deutscher Kollege Andreas Jung. „Wir standen praktisch zu jeder Tages- und Nachtzeit in Kontakt“, sagt der CDU-Politiker aus Freiburg, der wie der Südpfälzer Thomas Gebhardt zusammen mit den Vertretern von SPD, Grüne und FDP für die Lockerung der Grenzschließungen eintritt.

An einem Tisch als GÜZ-Ausschuss: Vertreter der nationalen Regierungen und der Grenzregionen

Auf der Suche nach einer Lösung hat am Donnerstag der deutsch-französische Ausschuss, kurz GÜZ-Ausschuss, für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit per Video getagt. Das erst im Januar auf dem Hambacher Schloss gegründete Gremium mit Vertretern der Regierungen und der Grenzregionen hat eine erste große Herausforderung zu bewältigen. Die Hoffnung des französischen Parlamentariers Arend: dass der europäische Gedanke gestärkt aus der Krise hervorgehen wird.