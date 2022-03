Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der täglich registrierten Corona-Neuinfektionen bewegt sich im Saarland weiter im vierstelligen Bereich. Bis Donnerstagfrüh (Stand: 3.10 Uhr) kamen nach Daten des Robert Koch-Instituts 2359 neue Fälle hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, stieg auf 1276,9. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt nun bei 1405 (plus 1).

Auf den Intensivstationen der saarländischen Krankenhäuser lagen am Donnerstag (Stand: 13.05 Uhr) weiterhin 38 erwachsene Covid-19-Patienten, von denen 8 beatmet werden mussten, wie aus Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht (Stand 7.05 Uhr) hervorgeht.

