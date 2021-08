Seit Freitag sind in der Pfalz insgesamt vier Kommunen als Risikogebiete eingestuft. Neu kamen die Kreise Südwestpfalz und Germersheim dazu. In der Ludwigshafener Innenstadt wird die seit Freitag geltende Maskenpflicht längst nicht von allen Bürgern ernst genommen.

„Gilt denn in Ludwigshafen in der Öffentlichkeit die Maskenpflicht?“, raunt ein Mann in einer Dreiergruppe, die am Freitagnachmittag über den Ludwigsplatz spaziert. Ja, in einigen Straßen der Innenstadt ist das seit Freitag, 0 Uhr, der Fall. Das scheint aber noch nicht bei allen angekommen zu sein. Der Ludwigsplatz gehört zur Maskenpflichtzone jedenfalls dazu. Die Bismarckstraße und der Rathausplatz tun es auch. Dort tragen am Tag eins der Ludwigshafener Innenstadt-Maskenpflicht zwar die meisten Passanten eine Mund-Nasen-Bedeckung, allerdings nicht immer so, wie man es sollte. Bei manchen baumelt sie am Hals, bei anderen klemmt sie unter der Nase. „Über diese Art Maskenträger muss ich immer lachen“, sagt ein Mann, der gerade aus dem Rathaus-Center kommt. „Wen wollen die bitteschön schützen?“

Er wohne in der Schützenstraße, sagt der Ludwigshafener: „Dort gilt die Pflicht zwar nicht, aber deshalb muss ich mir die Maske ja nicht vorher schon herunterreißen. Da kann ich sie auch tragen, bis ich zu Hause bin.“ Immerhin: Etwa die Hälfte der Leute in der Fußgängerzone trägt den Mund-Nasen-Schutz ordnungsgemäß. Und das, obwohl entsprechende Hinweisschilder rar sind. „Das ist schon doof“, sagt der Mann aus der Schützenstraße. „Gerade für die Leute, die von auswärts in die Stadt kommen. Woher sollen die von der Maskenpflicht wissen?“ Eine andere Passantin berichtet, sie habe davon auch nur aus der Zeitung erfahren.

An der Ecke Bismarckstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße sind an mehreren Masten laminierte DIN-A4-Blätter angebracht, die auf die neue Regel hinweisen. Auch an der Kreuzung Maxstraße/Bahnhofstraße findet man solche Schilder. Doch große, augenfällige Tafeln gibt es nicht. Und an vielen Orten, zum Beispiel auf dem Berliner Platz oder dem Rathausplatz, sind gar keine Hinweise zu finden.

Samstag Maskenkontrolltag

Vor dem Hintergrund der stark ansteigenden Corona-Neuinfektionen kündigt das Mainzer Innenministerium für diesen Samstag erneut einen Maskenkontrolltag an. Vor allem in als „rot“ eingestuften Kommunen werde geprüft, ob die Vorschriften eingehalten werden. Der Fokus liege dieses Mal auf Kaiserslautern, Mainz, Trier und Prüm. „Es geht noch einmal um die Sensibilisierung der Bevölkerung, aber wir werden vor dem Hintergrund der Lageentwicklung Verstöße konsequent sanktionieren“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD). Örtliche Schwerpunkte werden neben öffentlichen Plätzen auch Spielhallen und gastronomische Betriebe bilden. Wer gegen die Maskenpflicht im öffentlichen Personen-Nahverkehr oder im Einzelhandel verstößt, muss mit 50 Euro Bußgeld rechnen.

Die Lage in der Pfalz

In der Pfalz befinden sich nun vier Kommunen in der „Alarmstufe Rot“ (ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen): Nach Zweibrücken (64,3) und Ludwigshafen (79,5) sind am Freitag noch die Kreise Südwestpfalz (68,5) und Germersheim (55,8) dazugekommen. Möglicherweise ist im Laufe des Freitagnachmittags auch der Kreis Südliche Weinstraße in die „Alarmstufe“ gerutscht. Gerade noch in der „Gefahrenstufe Orange“ (35 bis 49 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) halten sich der Rhein-Pfalz-Kreis mit einem 7-Tage-Inzidenzwert von 48,5 und der Kreis Kusel mit 48,4. Ebenfalls „Orange“ sind die Städte Speyer (45,5), Frankenthal (47,2) und Kaiserslautern (36). Landau (34,1) hat am Freitag die „Gefahrenstufe“ verlassen und sich in der „Warnstufe Gelb“ (20 bis unter 35 Neuinfizierte) wiedergefunden. Dort befindet sich auch der Donnersbergkreis (25,2).

Bezogen auf ganz Rheinland-Pfalz hat die Anzahl von Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz den dritten Tag in Folge einen Höchststand erreicht. Innerhalb von 24 Stunden wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Freitag (Stand 14.05 Uhr) 594 neue Fälle registriert – so viel wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie Ende Februar.

Besucherstopp in Kliniken

Die beiden größten Krankenhäuser der Pfalz, das Westpfalz-Klinikum an seinen vier Standorten Kaiserslautern, Kusel, Rockenhausen und Kirchheimbolanden, sowie das Klinikum Ludwigshafen, erlauben keine regulären Krankenbesuche mehr. Grund sind die steigenden Corona-Infektionszahlen. Ausnahmen seien nur in wenigen Fällen möglich, etwa bei Angehörigen, die sich von einem Sterbenden verabschieden möchten. Der Zutritt zum Ludwigshafener Klinikum ist für Besucher nur noch über den Haupteingang in der Bremserstraße möglich. Das Westpfalz-Klinikum hat zudem alle nicht medizinisch notwendigen geplanten Behandlungen ausgesetzt.

Frosta: Alle Test negativ

Der Tiefkühlkosthersteller Frosta hat am Donnerstag noch einmal die Belegschaft seines Werks in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) testen lassen. Alle Ergebnisse seien negativ, informierte am Freitag eine Unternehmenssprecherin. Damit scheint der Ausbruch von vergangener Woche mit 45 nachweislich infizierten Mitarbeitern eingedämmt zu sein.

Eifelkreis meiste Infektionen

Die derzeit höchste Anzahl an Neuinfektionen pro 100.000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen weist mit 151,4 in Rheinland-Pfalz erneut der Eifelkreis Bitburg-Prüm auf. Vom kommenden Montag an werden acht Bundeswehr-Soldaten dem Gesundheitsamt bei der Nachverfolgung von Infektionsketten helfen. Dabei geht es etwa darum, infizierte Menschen anzurufen, um mögliche Kontakte zu anderen Personen aufzuspüren. Um detaillierte Informationen zu erhalten, arbeiteten die Soldaten aus dem Bereich „Schnelle Unterstützungskräfte“ telefonisch die Fragen vom Gesundheitsamt ab. Dabei werden die Frauen und Männer betroffene Personen beispielsweise nach deren Krankheitssymptomen befragen.

Drei Impfstoff-Anlieferstellen

Das Bundesgesundheitsministerium sieht nach Angaben der rheinland-pfälzischen Landesregierung in dem Bundesland drei Anlieferstellen für einen möglichen Corona-Impfstoff vor. Das Berliner Ministerium habe den Bundesländern eine Abfrage zu geeigneten Adressen zugesandt, teilte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Laut dem Bundesgesundheitsministeriums könnte mit der Auslieferung eines Impfstoffes wahrscheinlich Anfang des kommenden Jahres gerechnet werden. „Rheinland-Pfalz arbeitet mit Hochdruck an der Organisation und Vorbereitung der Impfung für die Menschen im Land“, sagte die Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD).