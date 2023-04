Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund 90 Prozent der Corona-Infizierten gelten in Rheinland-Pfalz inzwischen wieder als genesen. Doch sind es tatsächlich so viele? Und was bedeutet überhaupt „genesen“: Dass der Einzelne wieder völlig gesund ist, oder heißt dies nur, dass er die Ansteckung glücklicherweise überlebt hat?

Am 27. Februar war in Rheinland-Pfalz erstmals ein Mensch positiv auf das Corona-Virus getestet worden – im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern wurde die Erkrankung bei einem