Seit Anfang November sind in Rheinland-Pfalz bereits 65 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Oktober und mehr als fünfmal so viele wie im September. Allein für Donnerstag meldete das Landesuntersuchungsamt zehn weitere Todesfälle – fünf davon in der Pfalz.

Die Anzahl der Neuinfektionen nahm landesweit binnen 24 Stunden um 1061 Fälle zu – der Anstieg liegt damit trotz des Lockdowns immer noch über den Zahlen der Vorwoche: Vergangenen