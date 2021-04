Verwaltungsrichter haben entschieden: Supermärkte dürfen trotz Lockdown auch Kleidung und Spielzeug verkaufen, sofern die Lebensmittel ihr Sortiment-Schwerpunkt bleiben. Aber wie berechnet man, wo so ein Sortiment-Schwerpunkt liegt?

Richter rechnen nicht, behauptet ein ebenso umstrittenes wie altehrwürdiges Sprichwort. Nun haben Koblenzer Verwaltungsjuristen die Maxime „Iudex non calculat“ einem Praxistest unterzogen: indem sie erwogen, wie man etwas richtig berechnet. Dazu genötigt hatten sie Einzelhändler, die sich von Corona-Kontrolleuren gegängelt fühlten: Weil sie Lebensmittel, Getränke und Drogeriewaren vertreiben, dürfen sie ihre Märkte zwar noch öffnen. Doch in denen bieten sie auch Spielzeug, Haushaltswaren und Bekleidung feil.

Und all diese Artikel hätten sie jetzt gefälligst wegzuräumen, trug ihnen eine dafür zuständige Behörde auf. Dabei liest sich die Corona-Vorschrift des Landes eher so: Spielwarenläden, Modehäuser und Baumärkte müssen zubleiben. Doch wer vor allem Salatköpfe, Klopapier und Fertigpizzen verkauft, darf nebenbei auch Bauklötze, Sportsocken und Wasserpumpenzangen verscherbeln. Also war für die Richter schnell klar: Die Einkaufscenter dürfen anbieten, was sie wollen – solange Lebensmittel den „Schwerpunkt“ ihres Sortiments ausmachen.

Keine Cremedöschen zählen

Bleibt die Frage, wie sich dieser ominöse Schwerpunkt eigentlich ermitteln lässt. Die Koblenzer Richter haben verfügt: Es kommt auf die Verkaufsfläche an. Wenn sie – wie in den beiden betroffenen Märkten – zu mehr als 50 Prozent mit Lebensmitteln, Getränken und Drogeriewaren bestückt wird, ist demnach alles in Ordnung. „Mangels Praktikabilität“ verworfen haben die Verwaltungsjuristen ihrem Beschluss zufolge hingegen die Idee, „die Anzahl der einzelnen Produkte“ als „Messgröße“ heranzuziehen.

Kartoffeln, Cremedöschen sowie Bierkästen einerseits und Akku-Bohrmaschinen, Ski-Unterhosen sowie Elsa-die-Eiskönigin-Puppen andererseits zu zählen, darauf wollten sie sich also offensichtlich nicht einlassen. Womit sie das ebenso altehrwürdige wie umstrittene Sprichwort doch weitgehend bestätigt haben: Wenn Richter schon rechnen müsse, dann bitte mit möglichst geringem mathematischen Aufwand.