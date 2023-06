Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Lage an den Krankenhäusern der Pfalz hat sich entspannt. Die Häuser melden eine rückläufige Belegung mit Corona-Patienten, einen sinkenden Anteil an den Intensiv-Belegungen und sinkende Krankenstände in den eigenen Reihen. Zugenommen haben allerdings stellenweise die Patientenzahlen bei anderen Erkrankungen.

Mitte Oktober war noch von einer alarmierenden Lage die Rede gewesen. Die Intensivbetten waren größtenteils belegt gewesen, auch mit dem Personal war man am Limit, weil viele erkrankt waren. Die Krankenzahlen korrespondierten mit der