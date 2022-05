Der zahnärztliche Notfalldienst in speziellen Praxen für Covid-19-Patienten mit Zahnschmerzen wird in Rheinland-Pfalz vorerst eingestellt. Wie die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) Rheinland-Pfalz am Montag mitteilte, sollen sich Menschen in Corona-Quarantäne mit akuten Zahnschmerzen ab 1. Juni (Mittwoch) wieder an ihren regulären Zahnarzt wenden. Bislang waren diese Patienten in 18 zahnärztlichen Corona-Schwerpunktpraxen im gesamten Bundesland behandelt worden. Insgesamt seien so seit April 2020 rund 500 Menschen mit Covid-19 versorgt worden.

Mainz (dpa/lrs) - Die Schwerpunktpraxen könnten im Herbst aber wieder reaktiviert werden, sollte es das Infektionsgeschehen im Herbst und Winter nötig machen, hieß es. Außerdem sollten Covid-19-Patienten bei Zahnschmerzen weiterhin nicht spontan in eine Zahnarztpraxis gehen, sondern sich vorher telefonisch anmelden. Die KZV Rheinland-Pfalz vertritt die Interessen von rund 2900 Zahnärztinnen und Zahnärzten.

