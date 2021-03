Mainz (dpa/lrs) - Auch in Rheinland-Pfalz können bald an bestimmten Märkten der Drogeriekette dm Corona-Schnelltests gemacht werden. Die ersten vier dieser Schnellteststellen sollen am Donnerstag in Betrieb genommen werden, darunter eine in Mainz, wie das Sozialministerium am Mittwoch mitteilte. In ganz Rheinland-Pfalz stünden schon mehr als 700 solcher Teststellen bereit. In Deutschland darf sich jeder und jede einmal pro Woche kostenlos testen lassen.

Nach Angaben von dm sollen bundesweit rund 500 solcher Testzentren an Märkten des Unternehmens aufgebaut werden. Termine für Tests könnten vorab über die dm-App gebucht werden.

© dpa-infocom, dpa:210324-99-950566/2