Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei größtenteils freundlichem Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland halten sich die meisten Menschen laut Polizei weiterhin an die Corona-Beschränkungen. Wie mehrere rheinland-pfälzischen Präsidien auf Anfrage mitteilten, war die Situation in der Nacht zum Sonntag ruhig geblieben.

Auch zwei Demonstrationen in der Innenstadt von Kaiserslautern und in Rammstein seien friedlich geblieben, hieß es weiter. In der Landeshauptstadt Mainz blieb es in der Nacht und am Pfingstsonntag zunächst entspannt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Ebenfalls in Saarbrücken konnte die Polizei am Sonntag keine nennenswerten Ereignisse im Zusammenhang mit den Corona-Vorgaben nennen. Zwar hatte es am Samstag einige wenige Verstöße gegeben, aber es sei alles im Rahmen geblieben.