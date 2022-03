Die aktuellen Corona-Regeln treiben die Inzidenzen in die Höhe. Unverständlich, dass das Land die Zügel schleifen lassen will.

„Mutig, aber nicht übermütig“ – so kommentierte Gesundheitsminister Clemens Hoch Anfang März die geplanten Lockerungsschritte für Rheinland-Pfalz, eine Formulierung seiner Chefin Malu Dreyer vom Mai 2020 aufgreifend. Damals, vor 22 Monaten, war die erste Corona-Welle gerade vorbei, und man kannte das Virus noch nicht so gut. Inzidenzen wie die aktuellen waren unvorstellbar.

Heute weiß man es besser: dass das Virus von den Impfstoffen ausgebremst, aber nicht gestoppt werden kann, dass es mutiert und ansteckender wird. Das bestätigte der Gesundheitsminister am Dienstag. Die Omikron-Subvariante BA.2 trage zur Infektions-Dynamik bei. Und: Auch die Lockerungen der Corona-Regeln spielten eine Rolle bei der Übertragung.

Ein erstaunliches Eingeständnis. Noch erstaunlicher ist, dass der Gesundheitsminister am Montag keine Verschärfungen angekündigt hat, obwohl diese eher geboten wären. Denn die Impfung mag die Wirkung des Virus dämpfen, für Ausfälle an kritischen Stellen, beispielsweise beim Krankenhaus-Personal, sorgt es dennoch. Die Zügel nun mehr oder weniger schleifen zu lassen, erscheint in der jetzigen Situation nicht mutig, sondern übermütig.

