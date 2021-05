Die Anzahl der Corona-Infektionen steigt in Deutschland wieder an, das Robert-Koch-Institut ist in Sorge. In Rheinland-Pfalz hat sich die Anzahl der jeweils aktuell infizierten Menschen in den vergangenen fünf Wochen verdoppelt.

Am 23. und und 27. Juni gab es landesweit jeweils 149 aktuell Infizierte. Das ist bisher der niedrigste Wert seit dem Höhepunkt der ersten Welle der Pandemie. Inzwischen steigt die Anzahl der aktuell Infizierten wieder leicht, aber kontinuierlich: Am Sonntag waren es 312. Ob daraus tatsächlich eine zweite Welle wird, ist derzeit schwer abzuschätzen. Am Dienstag lag die Zahl bei 297.

Diese Personen gelten als genesen

Wie kommt das Mainzer Sozialministerium zur Anzahl der aktuell Infizierten? Dazu werden von der Anzahl der in Rheinland-Pfalz seit Ausbruch der Pandemie insgesamt bestätigten Fälle (derzeit 7445) die Anzahl der Todesfälle (derzeit 239) und die Anzahl der genesenen Fälle (derzeit 6909) abgezogen. Als genesen gelten Infizierte, die vor mehr als 21 Tagen erkrankt waren und nicht ins Krankenhaus mussten und nicht verstorben sind oder Menschen, die vor mehr als 28 Tagen erkrankt waren, im Krankenhaus behandelt wurden und nicht verstorben sind.

Die Angaben zur Anzahl der Genesenen, die das Ministerium seit dem 15. April täglich veröffentlicht, ist also ein statistischer Wert, der nicht unbedingt etwas mit dem tatsächlichen Befinden der Betroffenen zu tun hat. Darauf wies am Dienstag in einem Leserbrief auch der Neustadter Martin Grau hin: „Ich selbst habe ein Beispiel für Spätfolgen in meiner Familie: ein allerdings schon alter, aber vor Corona absolut fitter Bruder ist seit seiner Covid 19-Erkrankung um Ostern so sehr geschwächt, dass er sich kaum mehr ohne Hilfe bewegen kann. Und das seit Monaten.“

Ausnahme: Zweibrücken und Frankenthal

In elf der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städte ist in der zurückliegenden Woche keine einzige Infektion bekannt geworden. Allerdings: Vor vier Wochen waren es noch 17 Kreise beziehungsweise kreisfreie Städte, die dies von sich sagen konnten. Ein weiteres Anzeichen für eine erneute Ausbreitung des Coronavirus? Fakt ist: Seit einem Monat ohne Neuinfektionsfall sind in Rheinland-Pfalz lediglich Zweibrücken und Frankenthal.