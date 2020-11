Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz werden zunehmend Patienten mit der Krankheit Covid-19 behandelt, die vom Coronavirus ausgelöst wird. Derzeit liege diese Zahl über der bisherigen Höchstmarke vom Frühjahr, teilte die Landesregierung mit. Doch mittlerweile sei die Zahl der Intensivbetten deutlich erhöht worden. Über die aktuelle Situation in den Kliniken im Land informiert die Landesregierung am heutigen Mittwoch.

Am Dienstag (Stand 12.15 Uhr) wurden laut Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) 82 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in Rheinland-Pfalz behandelt, 47 von ihnen mussten beatmet werden. Insgesamt waren gut 890 von knapp 1400 Intensivbetten belegt (64 Prozent). Der Anteil der Intensivpatienten mit Covid-19 lag bei neun Prozent.

An der Pressekonferenz nehmen neben Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) auch der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerald Gaß und der Vorstandsvorsitzende der Universitätsmedizin Mainz, Prof. Norbert Pfeiffer, teil.