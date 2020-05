Die Auswirkungen der Virus-Pandemie haben viele negative Seiten. Eine der ganz wenigen positiven Folgen zeigt sich jetzt bei der Kriminalitätsentwicklung. Das sind in Rheinland-Pfalz die Delikte, bei denen die Fallzahlen zurückgehen.

Während der ersten Monate der Corona-Pandemie wurde nach vorläufigen Zahlen in Rheinland-Pfalz weniger häufig in Wohnungen und Büros eingebrochen, zudem wurden weniger Autos gestohlen. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, ist seit Anfang März ein Rückgang der Straftaten um etwa 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu verzeichnen. Demnach ging etwa die Anzahl der Wohnungseinbrüche schon in den ersten Monaten des Jahres zurück. Dieser Trend sei auch im Zeitraum von Anfang März bis Ende April festzustellen und belaufe sich auf etwa 35 Prozent; bei Einbrüchen in Gewerbebetrieben seien die Zahlen ebenfalls rückläufig. Zudem seien weniger Taschendiebstähle zu verzeichnen: Hier sind dem LKA zufolge die Fallzahlen um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Bei den Auto-Diebstählen lagen die Fallzahlen von Anfang März bis Ende April im unteren dreistelligen Bereich – ein Rückgang von etwa 30 Prozent im Vorjahresvergleich.

Maskenpflicht ausgeweitet: Jetzt auch beim Warten vor Geschäften

Mit dem Inkrafttreten der inzwischen bereits fünften Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes gilt seit dieser Woche die Maskenpflicht auch für Wartesituationen außerhalb der zu betretenden Einrichtung, wie beispielsweise beim Aufenthalt an Haltestellen oder Bahnsteigen oder dem Warten vor Geschäften. Seit dem 27. April gibt es in Rheinland-Pfalz eine Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen.

Weinkönigin-Wahl ausgesetzt: In der Pfalz noch kein Beschluss

Wegen der Corona-Situation bleibt die rheinhessische Weinkönigin Eva Müller ein zweites Jahr im Amt. Die Schutzgemeinschaft Rheinhessenwein teilte am Dienstag mit, die Wahl der Weinmajestäten werde in diesem Jahr ausgesetzt: „Für alle Feste bis Ende August rollt die Absagewelle durchs Land; ob und wie die späten Termine im Jahr noch realisiert werden können, ist im Moment völlig offen.“ Das Deutsche Weininstitut will dagegen nach Möglichkeit an der Wahl der Deutschen Weinkönigin im Herbst festhalten, die Chancen dafür werden zurzeit geprüft. Ob die Wahl der Pfälzischen Weinkönigin wie geplant am 2. Oktober in Neustadt stattfindet, soll am Donnerstag entschieden werden. Anders als in Rheinhessen tendieren die Veranstalter in der Pfalz derzeit zum Festhalten an der Wahl. „Man muss auch einmal ein positives Zeichen setzen“, sagte Pfalzwein-Geschäftsführer Joseph Greilinger.

Neuinfektionen: Weiterhin landesweit nur geringer Anstieg

Die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist um 23 Fälle gestiegen – auf jetzt 6175 (Stand: Dienstag 10 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Das ist ein Zuwachs um knapp 0,4 Prozent gegenüber dem Vortag. Von Sonntag auf Montag hatte der Zuwachs lediglich fünf Fälle betragen. Bei den Neuerkrankungen in den vergangenen zwei Wochen liegt der Kreis Alzey-Worms mit 25 Fällen pro 100.000 Einwohnern an der Spitze, vor Worms (19) und Speyer (18).

Nach Lockerung bisher nur wenige Gottesdienste

Die Kirchen in Rheinland-Pfalz gehen bislang sehr zögerlich mit der Möglichkeit um, unter scharfen Auflagen wieder öffentliche Gottesdienste zu feiern. Die drei im Land vertretenen evangelischen Landeskirchen teilten mit, dass am vergangenen Sonntag lediglich einzelne Gemeinden von der Möglichkeit Gebrauch machten. Im Bistum Speyer hatten vergangenen Sonntag in zehn der 70 Pfarreien Gottesdienste stattgefunden, darunter auch im Speyerer Dom. Nach den aktuell geltenden Vorschriften dürfen in Rheinland-Pfalz seit dem 3. Mai in Kirchen, Moscheen und Synagogen wieder Gottesdienste gefeiert werden. Die Einschränkungen sind teils strenger als in anderen Bundesländern. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf eine Person pro zehn Quadratmeter Grundfläche begrenzt, außerdem müssen Besucher mindestens 1,5 Meter Abstand zueinander in alle Richtungen halten.