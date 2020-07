Bad Ems (dpa/lrs) - Angesichts der im März mit Wucht aufgetretenen Corona-Pandemie hat sich die bereits länger andauernde Rezession in Rheinland-Pfalz verstärkt. Das preis-, kalender- und saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt sank im ersten Quartal 2020 nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems um 0,8 Prozent im Vergleich zum Schlussquartal 2019. Im Vergleich zum ersten Quartal 2019 schrumpfte die Wirtschaftsleistung sogar um 2,6 Prozent, wie die Statistiker am Mittwoch mitteilten.

Am schwächsten entwickelte sich das Verarbeitende Gewerbe. Die bereinigte Bruttowertschöpfung nahm hier im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum Schlussquartal 2019 um 0,8 Prozent ab. Das Baugewerbe verbuchte dagegen nach einem Rückgang im letzten Quartal 2019 wieder ein Plus von 0,4 Prozent bei der Wertschöpfung. Bei Dienstleistungen verringerte sich diese hingegen um 0,6 Prozent.