Bad Ems (dpa/lrs) - Auch nach Wiederöffnung von Hotels, Jugendherbergen und Ferienwohnungen im Zuge der Corona-Krise liegt die Zahl der Gäste in Rheinland-Pfalz deutlich unter der des Vorjahres. Im Mai seien rund 268 000 Gäste gezählt worden und damit 73 Prozent weniger als vor einem Jahr, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mit. Die Zahl der Übernachtungen sank um 68 Prozent auf 785 000. Die rheinland-pfälzischen Tourismusbetriebe hatten unter Einschränkungen Mitte Mai wieder öffnen dürfen; im April war der Tourismus im Land beinahe zum Erliegen gekommen. Insgesamt ging die Zahl der Touristen von Januar bis Mai 2020 im Vergleich zum Vorjahr um deutlich mehr als die Hälfte (minus 56 Prozent) auf 1,43 Millionen Menschen zurück, diese buchten 3,93 Millionen Übernachtungen (minus 52 Prozent).