Saarbrücken (dpa/lrs) - Am Freitag (10.12.) startet im Saarland die Vergabe von Terminen für Kinderimpfungen gegen das Coronavirus. Dies sei online oder über die Hotline machbar, teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Donnerstag mit. Mit den Impfungen soll es demnach dann am 16. Dezember losgehen.

Zuvor hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) angekündigt, dass sie die Corona-Impfung Kindern mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten empfehlen will. Auch gesunde Kinder sollen demnach bei individuellem Wunsch geimpft werden können. Die Empfehlung des Expertengremiums schaffe nun die notwendige wissenschaftliche Unterstützung für die Kinderimpfungen, sagte Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) nach der Mitteilung.

Die Impfzentren im Land seien vorbereitet. Wenn der Impfstoff geliefert sei, könne gestartet werden. Die Zentren seien mit extra Kinderkabinen ausgestattet worden. Wichtig sei, dass alle Sorgeberechtigten mit der Impfung einverstanden seien und dass ein Kind bei der Impfung von mindestens einem Sorgeberechtigten begleitet werde. Bachmann will am Freitag mit den saarländischen Kinderärzten, der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer im Land über das weitere Vorgehen sprechen.