Berlin/Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland ist die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen weiter rückläufig. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.12 Uhr) betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag 29,6 nach 31,5 am Samstag. Am Freitag hatte sie noch bei 36,6 gelegen. Mit der Inzidenz wird die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erfasst.

Binnen 24 Stunden sind im Saarland 33 neue Infektionen hinzugekommen. Es wurden laut RKI keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Damit liegt die Zahl der Menschen, die im Saarland mit oder an dem Virus gestorben sind, weiter bei 1012.

© dpa-infocom, dpa:210606-99-881664/2