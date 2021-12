Mainz (dpa/lrs) - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch leicht gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte 134,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Dienstag waren es 133,6. Vor den Feiertagen, am Mittwoch vergangener Woche, lag die Inzidenz noch bei 184,4.

Die Gesundheitsämter erfassten 1401 neue Ansteckungen an einem Tag (Stand 14.10 Uhr). Derzeit sind nach Angaben des Landesuntersuchungsamts nachweislich 26.297 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

Die Hospitalisierungsinzidenz erhöhte sich von 2,18 auf 2,30 Krankenhaus-Neuaufnahmen von Covid-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 9 auf 4619.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Mittwoch in der Stadt Kaiserslautern mit 268,9. Danach folgten die Städte Frankenthal (223,6) und Neustadt an der Weinstraße (208,2) sowie der Kreis Kaiserslautern (207,9). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 83,0 im Kreis Trier-Saarburg.

Eine Bewertung der aktuellen Daten ist weiterhin nur eingeschränkt möglich. Das Robert Koch-Institut wies darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen sei. Deshalb könnten die offiziell ausgewiesenen Fallzahlen nur ein unvollständiges Bild der Corona-Lage in Deutschland zeigen.