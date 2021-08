Mainz (dpa/lrs) - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag leicht auf 18,1 gestiegen. Dies ist der höchste Wert seit dem 11. Juni. Am Montag waren es 18,0. Der Wert gibt die durchschnittliche Zahl an neuen Fällen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche an. Innerhalb von 24 Stunden registrierten die Gesundheitsämter 162 neue Infektionen, wie das Landesuntersuchungsamt in Mainz mitteilte.

Aktuell sind in Rheinland-Pfalz 1901 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 14.10 Uhr). Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3906 Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben. Die Zahl hat sich seit Mittwoch vergangener Woche nicht verändert.

Im Landkreis Ahrweiler ging die Inzidenz von 54,6 auf 47,7 zurück - Ursache ist nach Angaben der Behörden nicht die Katastrophensituation nach der Sturzflut Mitte Juli, sondern eine Häufung von Corona-Infektionen in einem Wohngebiet in Adenau. Danach folgen die Kreise Neuwied (35,0), Mayen-Koblenz (34,5) und die Stadt Kaiserslautern (33,0). Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Südwestpfalz mit 1,1.

