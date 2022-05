Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Pandemie ist in Rheinland-Pfalz weiter gesunken. Sie lag am Dienstag bei 532,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - nach 598,2 am Montag, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte (Stand jeweils 14.10 Uhr). Die Hospitalisierungsinzidenz betrug 3,80 pro 100.000 Bürger, nach 4,42 am Montag.

Koblenz (dpa/lrs) - Dem LUA zufolge gab es 5026 neue bestätigte Corona-Fälle. Acht weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit erreichte die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Rheinland-Pfalz vor gut zwei Jahren am Dienstag 5533.

