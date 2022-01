Koblenz (dpa/lrs) - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen ist in Rheinland-Pfalz weiter gestiegen. Am Sonntag betrug sie 161,3 nach 152,8 am Vortag, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte (Stand 11.10 Uhr). Dabei belief sich die Sieben-Tage-Inzidenz auf 87,8 neue Infektionen pro 100.000 geimpfte Menschen (Vortag: 84,5) und auf 335,4 pro 100.000 Ungeimpfte (Vortag: 314,6).

Insgesamt kamen in Rheinland-Pfalz laut LUA seit Samstag 594 neue Corona-Fälle hinzu. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle von Covid-19-Patienten blieb bei 4638.

Die Hospitalisierungsinzidenz lag am Sonntag bei 2,27 Krankenhaus-Neuaufnahmen von Covid-Patienten pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche - nach einem Wert von 2,32 am Vortag. Erfasst wurden landesweit bislang 62 bestätigte Fälle der Omikron-Variante sowie 601 Verdachtsfälle.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte darauf hingewiesen, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist. Deshalb könnten die offiziell ausgewiesenen Fallzahlen nur ein unvollständiges Bild der Corona-Lage in Deutschland zeigen.