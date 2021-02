Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Corona-Inzidenz im Saarland ist wieder leicht angestiegen. Nach 55,9 am Freitag meldete das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Samstag einen Wert von 59,7 Neuinfektionen für die vergangenen sieben Tage bezogen auf 100 000 Einwohner. Die Gesundheitsämter registrierten innerhalb von 24 Stunden 118 neue Infektionen (Stand 16.00 Uhr). Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um zwei auf 859. Aktuell sind im Saarland 1237 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Von ihnen werden 159 in einem Krankenhaus behandelt, 49 auf einer Intensivstation. Bislang wurde im Saarland bei 185 Infizierten die britische und bei 38 die südafrikanische Coronavirus-Variante bestätigt.

© dpa-infocom, dpa:210220-99-524205/2