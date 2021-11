Berlin/Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland steigt weiter an. Nach Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (Stand 3.24) lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen am Dienstag bei 74,3 nach 72,5 am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden 51 weitere Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich laut RKI um einen auf 1067.

Nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden 20 erwachsene Covid-19-Patienten auf Intensivstationen der saarländischen Krankenhäuser behandelt (Stand 7.10 Uhr). Zehn von ihnen wurden beatmet.

