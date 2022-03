Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen auch am Freitag weiter gestiegen. Die Zahl der bestätigten Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche lag bei 1756,6, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.34 Uhr) hervorgeht. Am Vortag lag dieser Kennwert bei 1680,6. Es wurden 3541 Neuinfektionen registriert. Drei weitere Menschen starben den Angaben zufolge mit oder an Covid-19. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie im Saarland auf 1434.

Auf den Intensivstationen der saarländischen Krankenhäuser lagen am Freitag (Stand: 7.05 Uhr) 33 erwachsene Covid-19-Patienten, von denen 7 beatmet werden mussten, wie aus Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht.

Divi-Register

Daten des Robert Koch-Instituts