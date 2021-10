Berlin/Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland ist die Corona-Inzidenz weiter gesunken. Der Wert der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tage betrug am Donnerstag 51,7, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.23 Uhr) hervorgeht. Am Vortag hatte er bei 57,7 und am Dienstag bei 61,0 gelegen.

Berlin/Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland ist die Corona-Inzidenz weiter gesunken. Der Wert der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tage betrug am Donnerstag 51,7, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.23 Uhr) hervorgeht. Am Vortag hatte er bei 57,7 und am Dienstag bei 61,0 gelegen.

Binnen 24 Stunden wurden 89 neue Infektionen registriert, es gab keine neuen Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie starben 1060 Menschen an oder mit dem Erreger. Insgesamt wurden bislang 48.929 Corona-Infektionen bestätigt.

Der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zufolge lagen auf den Intensivstationen der saarländischen Krankenhäuser 22 erwachsene Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung, 6 von ihnen wurden beatmet (Stand 6.15 Uhr).