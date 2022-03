Die Corona-Inzidenz im Saarland ist auf hohem Niveau leicht gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Freitag bei 2232,7 (Stand 3.18 Uhr). Am Donnerstag lag dieser Wert bei 2238,3. Binnen 24 Stunden sind 3909 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Laut RKI wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Damit stieg die Zahl der Opfer seit Beginn der Pandemie im Saarland auf 1499.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Auf den Intensivstationen saarländischer Krankenhäuser lagen 59 erwachsene Patienten mit Covid-19, wie aus Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Freitag hervorgeht (Stand 6.06 Uhr). Zwölf dieser Patienten mussten beatmet werden.

Divi-Register

Daten des Robert Koch-Instituts