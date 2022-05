Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland sind am (heutigen) Sonntag weitere Corona-Lockerungen in Kraft getreten. So gilt die Isolationspflicht grundsätzlich nur noch für infizierte Menschen und sie wird kürzer. Nach einem positiven Corona-Test können Infizierte die Isolation jetzt nach fünf Tagen beenden, sofern sie 48 Stunden vorher keine Symptome haben. Ein Freitesten ist nicht mehr nötig.