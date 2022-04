Fragen und Antworten: Ab Sonntag müssen Corona-Infizierte in Rheinland-Pfalz nur noch halb so lang wie bisher in Quarantäne, sofern sie symptomfrei sind. Das ist eine der Neuerungen der ab 1. Mai geltenden Absonderungsverordnung des Landes – eine weitere Lockerung trotz hoher Hospitalisierungsrate.

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) rechnet nicht mehr vor den Sommerferien Ende Juli mit einer Zulassung eines auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoffes. Aber er rechnet mit einem Sommer, „in dem wir weitestgehend normal mit dem Virus leben können“. Das sagte er in einer Pressekonferenz am Dienstag, in der er die neue Corona-Absonderungsregelung vorstellte.

Was ist nun, wenn der Selbsttest zu Hause positiv ist?

Dann benötigt man einen offiziellen Schnelltest. Ist der ebenfalls positiv, braucht man keinen PCR-Test mehr, muss sich aber absondern.

Wie verkürzt sich die Isolation?

Wer sich mit dem Sars-Cov-2-Virus infiziert hat, kann nun nach frühestens fünf Tagen aus der Isolation. Der Tag der Testung wird dabei mitgezählt. Einzige Bedingung: Man muss 48 Stunden bevor man die Quarantäne verlässt, symptomfrei sein – darf also keine grippeähnlichen Symptome haben. Längstens gilt die Quarantäne zehn Tage. Eine Freitestung braucht es nicht mehr, die Absonderung endet automatisch.

Und wenn der Schnelltest nach fünf Tagen immer noch positiv ist?

Wer 48 Stunden lang symptomfrei war, darf die Quarantäne trotzdem nach fünf Tagen verlassen. Ob man in dem Fall zum Arbeitsplatz darf, soll zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geklärt werden.

Gilt weiterhin die Arbeitsquarantäne?

Ja, symptomfreie Infizierte dürfen in Absprache mit ihrem Arbeitgeber an den Arbeitsplatz. Diese Regelung ist als Ausnahme und vor allem für Beschäftigte in Krankenhäusern sowie Pflege- und Altenheimen gedacht, um die angespannte Situation dort zu entlasten.

Ist das nicht gefährlich, wenn Infizierte nun früher raus können?

Gesundheitsminister Hoch meint nein. Seiner Auffassung nach sei die Viruslast bei nicht erkrankten Personen nach fünf Tagen „in der Regel“ nur noch sehr gering. Es handle sich um ein „aushaltbares Risikomoment“. Eine wissenschaftliche Expertise dafür liefert das Ministerium auf Nachfrage nicht. Die Lage in den Krankenhäusern sei angespannt, aber es gebe keine Überlastung. Von den 793 Covid-Fällen in den Kliniken seien 65 Menschen auf Intensivstationen, lediglich 38 müssten beatmet werden.

Wie sieht es mit der Immunisierung in Rheinland-Pfalz aus?

Die Impfquote hierzulande liegt laut Ministerium bei 75,3 Prozent (inklusive Zweitimpfung). Ein Viertel der Bevölkerung war mit Corona infiziert. Die Impfquoten unterscheiden sich je nach Alter sehr stark. Für die Fünf- bis Elfjährigen beträgt sie 21 Prozent, für die über 60-Jährigen 88,9 Prozent.

Wer soll zum zweiten Booster?

Das Gesundheitsministerium rät allen über 70-Jährigen, sich die zweite Auffrischungsimpfung zu holen. Für alle Impfungen bleiben die Landesimpfstellen bis Jahresende geöffnet. Hintergrund ist unter anderem die nicht zu bewältigende Nachfrage nach Impfungen im vergangenen Herbst. Erst nach heftiger Kritik und nachdem die Hausarztpraxen den Ansturm nicht bewältigen konnten, öffnete man wieder die Landesimpfzentren.

Was ist mit Kontaktpersonen?

Kontaktpersonen müssen generell nicht mehr in Quarantäne – unabhängig vom Alter und vom Impfstatus. Kontaktpersonen wird aber Folgendes empfohlen: Maske tragen, Abstand halten, Kontakte reduzieren und Selbsttests machen.

Was ist mit den Teststellen?

Die kostenlosen Bürgertests soll es nach einer Zusage durch den Bund laut Gesundheitsminister Hoch noch bis Ende Juni geben. Was danach passiert, sei noch offen. Das Land werde jedenfalls nicht einspringen, so Hoch.

Was ist noch neu?

Die Gesundheitsämter werden bereits an diesem Wochenende nicht mehr die neuen Corona-Infektionszahlen melden. Die Zahlen werden künftig nur noch von Montag bis Freitag veröffentlicht.

Was bleibt auch ab dem 1. Mai?

Maskenpflicht gilt weiterhin in Kliniken, Pflegeheimen, Bus und Bahn.