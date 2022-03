Mitten in der heißen Wahlkampfphase hat sich Ministerpräsident Tobias Hans mit dem Coronavirus infiziert. Er sagte etliche Termine ab - und befindet sich nun in Selbstisolation.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Selbstisolation statt Wahlkampf: Der saarländische Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Tobias Hans, hat wegen einer Corona-Infektion seine Termine abgesagt. „Jetzt hat auch mich Covid erwischt. Ein positiver PCR-Test hat meine Befürchtung bestätigt“, teilte er am Mittwoch mit. Er habe sich in Selbstisolation begeben, um seine Familie nicht anzustecken, schrieb er bei Twitter zu einem Foto, das ihn am Schreibtisch mit aufgeklappten Laptop zeigt.

„Es tut mir leid, dass ich jetzt erstmal keine persönlichen Termine mehr machen kann, aber ich werde von meinem Schreibtisch zuhause aus weiter voll anpacken. Mein Team stärkt mir dabei den Rücken und wird nun noch mehr unterwegs sein“, kündigte er an. Eine von ihm geplante Regierungserklärung am Mittwoch im Landtag zu den Auswirkungen des Russland-Kriegs gegen die Ukraine auf das Saarland fiel aus.

Für Donnerstagabend (20.15 Uhr) stand bislang die TV-Runde der Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 27. März im Saarländischen Rundfunk (SR) auf seinem Programm. Ob er zugeschaltet wird, war am Mittwochnachmittag noch offen. Es gebe in Bezug auf seine Teilnahme noch keine Entscheidung, sagte ein Sprecher des SR.

Nach dem Bekanntwerden der Corona-Infektion von Hans schickte Regierungs-Vize Anke Rehlinger (SPD) aus dem Landtag „die besten Genesungswünsche“. „Ich drücke ihm die Daumen, dass es glimpflich abgeht. Und dass er sich möglichst schnell wieder freitesten kann“, sagte die Wirtschaftsministerin zu Beginn einer Aussprache im Plenum. Sie sei ja kürzlich in derselben Situation gewesen. „Wir sind alles positive Menschen, aber an der Stelle sind wir einmal falsch positiv. Also alles Gute und gute Besserung, lieber Tobias“, sagte sie.

Rehlinger war kürzlich ebenfalls an Covid-19 erkrankt und hatte etliche Termine absagen müssen. Sie ist inzwischen wieder genesen.

Hans und Rehlinger sind Konkurrenten bei der Saarlandwahl. Hans geht als Spitzenkandidat der CDU ins Rennen, Wirtschaftsministerin Rehlinger für die SPD. Nach Umfragen liegt die SPD derzeit klar vorn. Das Saarland wird seit 2012 von einer großen Koalition unter Führung der CDU regiert.

Zudem wünschte die Spitzenkandidatin der Linke, Barbara Spaniol, Hans gute Besserung. „Ich wünsche ihm wirklich, dass er gut durch diese Krise kommt. Ich kann das wirklich nachempfinden und ich wünsche ihm von dieser Stelle das Allerbeste“, sagte sie im Landtag.