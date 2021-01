Die 31 Corona-Impfzentren in Rheinland-Pfalz sind jetzt offen. Die ersten, die dort eine Spritze bekommen, sind mindestens 80 Jahre alt. Bis Mitte Februar sollen 120 000 Menschen mit einem besonders hohen Gesundheitsrisiko geimpft sein.

Mainz (dpa/lrs) - Dorothea und Jörg Stoffregen sind mit ihrer ersten Corona-Schutzimpfung rundherum zufrieden. „Das ist alles super organisiert und absolut problemlos gelaufen“, sagt der 80-Jährige nach der Spritze im Impfzentrum in Mainz-Gonsenheim. Das Ehepaar gehört zu den ersten, die zur Öffnung der 31 Impfzentren im Land am Donnerstag den Impfstoff von Biontech/Pfizer bekommen. „Ich fühle mich topfit“, sagt die 81-Jährige nach dem Piks. Warum sie gleich einen der ersten Termine abgemacht haben? „Im ureigensten Interesse“, sagt der 80-Jährige. „Und um die Aktion zu unterstützen. Nur wenn viele Bürger sich impfen lassen, kann es ja wirken.“ Seine Frau wollte auch dabei sein, „solange der Vorrat reicht“, denn noch ist der Impfstoff knapp.

Derzeit verfügt Rheinland-Pfalz über mehr als 68 000 Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer. Bis Mitte Februar sollen es laut Bundesgesundheitsministerium 273 000 sein. Dazu kommt eine kleine noch unbekannte Menge des neu zugelassenen Präparats von Moderna. Landesimpfkoordinator und Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm (SPD) geht von 90 000 Dosen für das gesamte erste Quartal aus - also genug für 45 000 Menschen.

Karl Neumahr und Irma Köhler gehören zu den ersten, die um kurz nach 8 Uhr auf dem Opel-Gelände in Kaiserslautern geimpft werden. Die Erleichterung, sich jetzt mit einer Spritze gegen das Virus schützen zu können, ist ihnen anzumerken. Im Rhein-Lahn-Kreis begrüßte Landrat Frank Puchtler (SPD) im „Stationären Kreis-Impfzentrum“ als ersten Impfling den 84-jährigen Bernhard Löcher aus Diez, wie die Kreisverwaltung mitteilte.

Insgesamt sollten 2710 Angehörige der höchsten Risikogruppe am ersten Tag in den Impfzentren die Schutzimpfung bekommen, davon 200 in Mainz und 96 in Kaiserslautern. Bis Ende des Monats sollen es 100 000 werden, bis Mitte Februar 120 000. „Mit den Impfzentren bekommt der ganze Impfprozess eine ganz andere Dynamik“, sagte Gesundheitsministern Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) im Mainzer Impfzentrum.

Denn derzeit liegt Rheinland-Pfalz gemessen an den Impfungen pro 1000 Menschen in der Bevölkerung noch im unteren Drittel der Bundesländer. Dies liege vor allem daran, dass für den bundesweit vereinbarten ersten Schritt für Impfungen von Bewohnern und Mitarbeitern in Pflegeheimen kurz nach Weihnachten noch nicht so viele Einrichtungen bereit gewesen seien, sagt die Gesundheitsministerin. Seit dem 27. Dezember sind bisher 16 000 Rheinland-Pfälzer der höchsten Risikogruppe geimpft worden (Stand Mittwochabend).

Dazu gehören nach der Vereinbarung mit dem Bund Menschen ab 80 Jahren sowie Beschäftigte in Altenheimen, Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste, Rettungsdienste und Intensivstationen der Krankenhäuser. Aber auch das Personal der Impfzentren und der 20 mobilen Impfteams wird bereits geimpft.

Rheinland-Pfalz gehöre zu den ersten Bundesländern, die ihre Impfzentren öffneten, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Mainzer Impfzentrum. „Wir gehen jetzt einen starken Schritt nach vorne in die Fläche.“ Und: „Das ist ein schöner Tag voller Hoffnung.“ Dies gelte umso mehr, weil mit dem Lockdown erneut harte Maßnahmen beschlossen worden seien. „Wir müssen noch eine Zeit lang durchhalten.“

Bei der Terminvergabe ist allerdings wegen des Ansturms auf die Telefonhotline 0800 5758100 Geduld gefragt. Jörg Stoffregen hat es gleich am ersten Tag - dem Montag - zunächst über die Online-Anmeldung www.impftermin.rlp.de versucht. „Da konnte ich aber keinen Termin für uns beide abmachen“, berichtet der 80-Jährige. Dann habe er angefangen zu telefonieren: Von 8 Uhr an. „Mittags um 12.30 Uhr habe ich dann eine Verbindung bekommen und einen Termin vereinbart, die Bestätigung per E-Mail hatte ich eine Stunde später auf meinem PC.“

Der Ansturm zeige auch, wie groß die Impfbereitschaft in dieser Gruppe sei, sagte Bätzing-Lichtenthäler. Sie bat um Geduld und rief dazu auf, möglichst über den Online-Zugang einen Termin zu vereinbaren, wenn möglich. Auf diesem Wege sollen jetzt auch Paare gemeinsam einen Termin abmachen können - und die Telefonzeiten an der Hotline wurden zugleich ausgeweitet.

„Es ging alles reibungslos“, berichtet auch Günter Reichert (84) nach seiner Impfung in Mainz. Es sei alles gut organisiert gewesen, inklusive des Papierkrams habe alles insgesamt eine Stunde gedauert. Er und seine Frau (83) seien sehr erleichtert, dass sie bereits am ersten Tag der Impfungen in den Zentren dabei sein konnten. „Auch wenn es erst die erste von zwei Impfungen war: Ich glaube schon, dass man jetzt besser geschützt ist.“