Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland wird ab nächster Woche medizinisches Personal auch in Krankenhäusern gegen Corona geimpft. Zunächst werde es die Schutzimpfungen für Ärzte und Pfleger an sechs Kliniken geben, die mit der Versorgung von Covid-19-Patienten besonders betraut sind, teilte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Donnerstag in Saarbrücken mit. Später solle das Impfangebot auf alle Krankenhäuser im Saarland, die Covid-19-Patienten versorgen, ausgedehnt werden.

Da der Impfstoff noch knapp sei, hätten aktuell lediglich Personen mit höchster Priorität einen Anspruch auf eine Schutzimpfung. In den nächsten drei Wochen sollten 1500 Impfdosen und in den folgenden drei Wochen erneut 1000 Impfdosen in den sechs Kliniken „verimpft“ werden. „So werden die geringen Impfdosen optimal genutzt und damit weitere schwere Erkrankungen vermieden“, sagte die Ministerin.

Im Saarland gibt es derzeit drei stationäre Impfzentren plus acht mobile Impfteams. Bislang sind in dem Bundesland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 6511 (gemeldeter Stand: Donnerstag 11 Uhr) Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Damit liegt die Quote bei 6,6 Impfungen pro 1000 Einwohner und damit über dem bundesweiten Schnitt der Länder von 5,0.