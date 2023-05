Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz sinkt weiter und erreichte am Dienstag den Wert von 8,0. Doch auch hierzulande steigt der Anteil der Virusvariante aus Indien. Etliche Menschen berichten immer noch von Problemen bei der Stornierung von Terminen an den Impfzentren. Das Ministerium hat seit Montag an einem Punkt nachjustiert.

Was könnte ein möglicher Fehler bei der Termin-Stornierung sein?

Wer vom Land eine E-Mail mit Terminen für eine Spritze in einem der 32 Impfzentren erhalten hat und sie schriftlich