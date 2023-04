Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fragen und Antworten: Einen Tag nach dem Start der Kinderimpfungen in Rheinland-Pfalz berichtet Stiko-Mitglied Fred Zepp von neuen Studien aus den USA über mögliche Nebenwirkungen. Was Virologen über Omikron wissen und warum Schüler in den Ferien in Bus und Bahn aufpassen müssen.

Sollen Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft werden?

„Eine Familie, die ihre Kinder impfen lässt, macht keinen Fehler“, sagte der Kinderarzt Fred