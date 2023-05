Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch wartet Deutschland auf die Lieferung von Covid-19-Impfstoff für den Start der Impfkampagne am 27. Dezember. 4000 Ärzte stehen laut Gesundheitsministerium bislang für die Impfzentren und die mobilen Teams in Rheinland-Pfalz zur Verfügung. 140 Euro brutto pro Stunde sollen Ärzte und Apotheker für ihre Arbeit dort erhalten. Etwas mehr als in benachbarten Bundesländern.

Den Ärzte-Honorarsatz haben die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz und das Land ausgehandelt. Beide bezeichnen die Bezahlung als angemessen. Man erwarte eine