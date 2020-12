Mainz (dpa/lrs) - In den Schlussberatungen des Landtags Rheinland-Pfalz zum Haushalt 2021 will die oppositionelle CDU-Fraktion die Ansätze für Dienstreisen halbieren. In den Abrechnungen bis Ende September habe sich gezeigt, dass coronabedingt nur etwa ein Viertel der dafür vorgesehenen Mittel in Anspruch genommen worden sei, sagte am Montag der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christof Reichert. Bei einer Reduzierung der Ansätze um die Hälfte könnten 7,1 Millionen Euro eingespart werden. Die Abstimmung über den Haushalt steht in der nächsten Woche auf der Tagesordnung des Landtags.

Die für Dienstreisen vorgesehenen Mittel will die CDU zusammen mit anderen Einsparungen verwenden, um ihre insgesamt 131 Änderungsanträge zum Haushalt zu finanzieren. Dafür sind Zusatzausgaben von 340 Millionen vorgeschlagen - bei einem Umfang von insgesamt 376 Millionen an Einsparungen und erwarteten zusätzlichen Einnahmen. So sei das Ergebnis der jüngsten Steuerschätzung vom Oktober im Haushaltsentwurf der Landesregierung noch nicht abgebildet, sagte Reichert. Kürzen will die CDU bei den „globalen Mehrausgaben für Personalkosten“, einem Haushaltstitel, in dem etwa Vorsorge getroffen wird für erwartete Tariferhöhungen. Da der aktuelle Tarifvertrag eine Laufzeit bis zum 30.9.2021 habe, sei dieser Posten zu hoch angesetzt, kritisierte die CDU.

Höhere Ausgaben schlägt die Fraktion in der Bildung, für Krankenhäuser, bei Polizei, Feuerwehr und Justiz, im Straßenbau, für den Kommunalen Finanzausgleich sowie für den Wald vor. „Wir wollen den Vertragsnaturschutz im Wald einführen“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Martin Brandl. Für ihre Leistungen im Natur- und Klimaschutz sollten Waldbesitzer eine Förderung erhalten - in einem ersten Schritt will die CDU dafür vier Millionen Euro bereitstellen.