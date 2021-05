Auf die Verwaltungsgerichte in Rheinland-Pfalz rollt eine Klagewelle gegen die seit Montag geltenden Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu. Bisher wehren sich vor allem Fitnessstudios, Sporttreibende und Kulturschaffende. Widerstand gegen die Verbote kommt auch von Betroffenen in der Pfalz.

Zuständig für alle Verfahren gegen die Corona-Verordnung des Landes ist das Verwaltungsgericht in Mainz. Dorthin leiten alle anderen Verwaltungsgerichte im Land sämtliche Klagen und Eilanträge gegen den neuerlichen Teil-Lockdown. Am Dienstagnachmittag (Stand: 16 Uhr) lagen den Mainzer Verwaltungsrichtern jeweils ein halbes Dutzend Klagen und Eilverfahren auf dem Tisch.

Gegen die vom Land verfügten Schließungen wehren sich mehrere Fitnessstudios aus Mainz und Umgebung. Nach Angaben ihres Anwalts wollen mehr als zwei Dutzend Betriebe gemeinsam sowohl in Hessen als auch in Rheinland-Pfalz gegen die Einschränkungen vorgehen. Unabhängig davon kämpft auch ein Fitness-Betrieb aus Speyer gegen die Schließung.

Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht suchen außerdem ein Tattoo-Studio und ein Bordellbetrieb. Gleiches gilt für einen Kulturschaffenden und eine Privatperson aus der Pfalz, die sich nach Angaben des Verwaltungsgerichts Mainz gegen Einschränkungen des Sportbetriebs wehrt. Wie Gerichtssprecherin Stefanie Lang weiter sagte, streben die meisten der Betroffenen sowohl eine Klage gegen die Verordnung als auch einen Eilantrag an. Damit wollen sie erreichen, dass ihre jeweiligen Arbeitsverbote sofort aufgehoben werden.

Tennisverein kämpft weiter

Die Hauptargumente der Kläger sind nach Angaben Langs: Es fehle eine ausreichende gesetzliche Grundlage für die Beschränkungen, einzelne Branchen würden ungleich behandelt, und die Beschränkungen verstießen gegen das Grundrecht der Berufsfreiheit. Wann das Gericht weitere Entscheidungen treffen könnte, sagte die Sprecherin am Dienstag nicht.

Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, war am Montag landesweit eine verschärfte Verordnung in Kraft getreten. Darin ist festgelegt, dass die gesamte Gastronomie im Land bis Ende November schließen muss. Unter anderem auch Kultureinrichtungen wie Kinos und Theater sowie Fitness-Studios bleiben geschlossen. Nach einer Vereinbarung zwischen der Bundeskanzlerin und den Regierungschefs der Länder haben alle 16 Bundesländer ähnliche Maßnahmen ergriffen.

Bereits am Montag hatte das Verwaltungsgericht Mainz einen ersten Eilantrag eines Tennisclubs in Rheinhessen gegen die Schließung seiner Halle abgelehnt (Bericht in der Dienstagsausgabe). Aus Sicht des Gerichts hatte der Verein nicht ausreichend begründet, warum die Entscheidung im Eilverfahren getroffenen werden müsste. Gegen diese Abfuhr hat der Verein eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz auf den Weg gebracht. Gleichzeitig hat der Verein Klage gegen die Verordnung nachgereicht.

Zweifel an Rechtmäßigkeit

Auch das Ansinnen eines Messeveranstalters aus Münster, der die Corona-Verordnung kippen will, um eine am Wochenende geplante Baumesse in Bad Dürkheim veranstalten zu dürfen, landet zunächst beim Verwaltungsgericht Mainz. Die vom Unternehmen angekündigte Normenkontrollklage beim OVG nimmt das höchste rheinland-pfälzische Verwaltungsgericht in der Regel nicht direkt an.

Über kurz oder lang wird die neue Corona-Verordnung aber wohl auf den Prüfstand des OVG kommen. Pikant dabei: Lars Brocker, in Personalunion Präsident sowohl des OVG als auch des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz, hatte im Oktober angemahnt, schwerwiegende Eingriffe in Freiheitsrechte müssten sehr viel mehr als zu Beginn der Pandemie durch Gesetze und damit durch die Parlamente als durch bloße Rechtsverordnungen von Regierungen legitimiert werden. Alles andere sei verfassungsrechtlich fragwürdig. Brockers Mahnung fand Beachtung über die Grenzen des Landes hinaus.

Die neue Corona-Verordnung der Landesregierung war Gegenstand einer Regierungserklärung und einer langen Debatte im Landtag. Die Volksvertreter haben ihr zwar nicht ausdrücklich zugestimmt, sie jedoch mehrheitlich gutgeheißen. Außerdem hat der Landtag keinen Gebrauch gemacht von seinem in der Verfassung verankerten Recht, das Thema an sich zu ziehen. Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) wertete dies als Legitimation der Verordnung durch das Parlament.

Ob dies den Gerichten reichen wird? Das Verwaltungsgericht Mainz hat in seiner Tennishallen-Entscheidung vom Montag Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verbots geäußert, weil die neuen Beschränkungen nicht vom Parlament abgesegnet worden seien. Die „erheblichen Grundrechtseingriffe der Corona-Krise bedürfen endlich einer tragfähigen Rechtsgrundlage“, formulierten die Richter.